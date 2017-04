Kid Vinil segue internado em hospital em MG após passar mal em show

Redação Bonde

Quando a trégua dada pelo casal Angelina Jolie e Brad Pitt parecia ter sido concedida após a turbulenta separação do casal, algo acontece para provar o contrário.Isso porque, de acordo com o site norte-americano 'Radar Online', Pitt teria ficado muito irritado após saber que Vivianne, a filha caçula dos dois, teria caído de cabeça em uma cerca no Hyde Park, em Londres.Uma tesmetunha afirmou que a criança de 8 anos ficou 10 minutos caída até ter sido socorrida. E para piorar a situação, Jolie sequer estava perto da filha quando o acidente aconteceu. A estrela estaria na Suíca discursando pela ONU.Uma fonte ligada ao ator descreveu o momento em que Pitt ficou sabendo do ocorrido. "Quando Brad Pitt soube disso, ele ficou furioso. As crianças poderiam ter se machucado feio. Até agora ele não quis brigar porque tinha medo de ser banido do convívio com os filhos. Brad está autorizado apenas a falar com os filhos, mas Angelina os leva para longe dele", comentou.