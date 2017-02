Na Disney, Fábio Porchat faz piada com a TV Record

Agência Estado

Gisele Bündchen comemorou muito a vitória do time de Tom Brady, o New England Patriots, na noite deste domingo (5). O marido da modelo brasileira se tornou o quarterback com o maior número de títulos da história da liga de futebol americano.A über model vibrou muito torcendo na arquibancada e nas redes sociais e, após o final do jogo, a celebração foi para o gramado.Com sete participações no Super Bowl, a final do futebol americano nos Estados Unidos, Tom Brady entrou para a história ao conquistar seu quinto título e levar sua equipe para uma virada espetacular na noite deste domingo, em Houston.O New England Patriots perdia por 28 a 3 para o Atlanta Falcons, mas ele conseguiu armar as jogadas para chegar ao empate no tempo normal. Na prorrogação, fez a diferença e decretou a vitória dos Patriots por 34 a 28.