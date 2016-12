Neymar e Bruna Marquezine postam foto fantasiados de Batman e Mulher-Gato; veja!

Divulgação



Everything would be explained after the show tonight❤️ Um vídeo publicado por Blac Chyna❤️ (@_blacchynala) em Dez 18, 2016 às 8:30 PST



Redação Bonde

As coisas continuam indo de mal a pior para a célebre família Kardashian. Depois da polêmica internação de Kanye West por supostos problemas mentais e do roubo que sua mulher Kim sofreu em Paris, mais problemas vieram à tona.Os perfis do Instagram de Rob Kardashian - irmão de Kim - e de sua noiva Blac Chyna foram palco de muita lavagem de roupa suja na noite do último domingo (18).Rob, através da rede social, não pensou duas vezes ao revelar uma atitude que Chyna tomou. Filmando um quarto vazio, o Kardashian desabafou que sua noiva o teria abandonado, levando com ela a filha do casal, o bebê Dream de apenas 1 mês.O problema que culminou na separação começou no último sábado (17), quando Blac teve sua conta no Instagram hackeada. Assim, muitas conversas e informações que Chyna mantinha em sigilo em seu perfil vazaram na internet.Em mensagens à amigas e à sua advogada, Chyna diz que planejava largar Rob - a quem chamou de "inseguro" e "preguiçoso" - após um ano de sua união com o rapaz, e que adotaria o sobrenome famoso do então noivo com ou sem a autorização de sua família. Blac ainda teria combinado, também através de mensagens, que faria sexo com rappers e atletas por dinheiro.No post em que relata o acontecido, Rob explicou com detalhes seus sentimentos em relação à noiva.Chyna não deixou barato e também usou a ferramenta para fazer suas declarações sobre o tema.Até o momento, todas as postagens sobre o assunto, tanto de Rob quanto de Chyna foram excluídas.Blac Chyna já se inscreveu em uma nova conta no Instagram (@_blacchynala) e fez um post afirmando que toda a situação poderia ter sido esclarecida após a exibição do programa sobre o nascimento de Dream, em que o casal é protagonista. "Rob and Chyna Baby Special" foi transmitido pelo canal a cabo E! ainda no domingo (18).Ao que tudo indica, a separação é definitiva. Houve quem acusasse Rob de usar o fato para gerar publicidade, o que foi prontamente desmentido por ele no aplicativo Snapchat., finalizou o rapaz.