Scarlett Johansson e Romain Dauriac se separam, informa revista

Agência Estado

Fernanda Machado fez nesta quinta-feira, 26, um desabafo em seu perfil do Instagram após ser acusada de "torturar" o filho Lucca, de um ano e sete meses. Tudo começou quando ela postou um vídeo do filho dormindo em pé no berço. Na publicação, muitos seguidores fizeram comentários criticando a atriz por deixar o menino no berço sozinho.Ela então postou um vídeo com o filho com uma legenda pedindo menos julgamento. "À todas as mães que já foram julgadas… Desde quando colocar um bebê pra dormir no berço é crime?! Ontem postei um vídeo do Lucca dormindo em pé no berço. Ele sempre vai pro berço depois do mamar, sonolento, mas acordado, e lá ele brinca, faz uma ginástica do sono que eu adoro assistir pelo monitor. E antes da soneca da tarde de ontem, no meio dessa ginástica ele levantou e estava tentando se equilibrar dormindo, sem choro, só tentando ficar em pé enquanto dormia, coisa mais fofa", escreveu."Mas fui acusada de estar torturando meu filho, deixando ele sozinho no berço, de estar colocando ele em risco, de não amá-lo, de não dar colo", queixou-se. "Meu maior sonho era ser mãe, por isso resolvi abrir mão de muita coisa da minha vida para ser mãe em tempo integral para estar 100% do lado dele, porque é o que o meu coração me pede, é maior do que qualquer outra coisa. (...) Maternidade, julguemos menos, apoiemos mais", completou a atriz.