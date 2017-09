Eliana publica 1ª foto da filha, Manuela: 'Estamos em festa!'

Agência Estado

O estilo dos posts da brasileira Lorrayne Mavromatis mudou bastante nos últimos dias. A youtuber costuma falar com leveza e glamour sobre o seu estilo de vida na ilha St. Maarten, no Caribe, onde mora. No entanto, as últimas publicações da fotógrafa mostram seu apartamento e região devastados pelo furacão Irma."Perdemos tudo. Não sobrou nada. Nosso prédio foi devastado. Não temos mais nada. Nosso prédio foi um dos mais devastados da ilha e apesar de termos perdido tudo, estamos vivos. E isso não tem preço. Ainda estamos no abrigo. Sem água. Sem internet (de vez em quando capto sinal 1g..) Sim, os estudantes terão que ser evacuados, pois a ilha está completamente destruída", escreveu na sexta-feira (8).Neste sábado, 9, a youtuber voltou atualizar as redes sociais. Ela afirmou que está em contato com a embaixada brasileira para tentar sair da ilha e fugir do fenômeno José - mais um furacão que deve chegar em breve ao Caribe."O furacão José irá passar hoje, e estamos correndo para nos preparar. Estou em contato com o consulado do Itamaraty em Brasília e até o momento, ainda estão avaliando as opções para nos evacuarem. No entanto, com a passagem do novo furacão nada poderá ser feito hoje", disse."Aviões militares dos EUA estão evacuando cidadãos americanos da ilha toda. Pelo que falaram, são mais de 3 mil. Evacuaram 10 mães com filhos da escola hoje, mas não deixaram os pais irem juntos. Ainda temos comida e água para beber. Enfim, esta é a atualização de agora. Lá vamos nós para mais um furacão, em questão de dias", disse Lorrayne no Instagram.