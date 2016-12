Filho da atriz Zsa Zsa Gabor morre uma semana após a mãe

Reprodução/Twitter

O namorado do cantor George Michael, Fadi Fawaz, disse pelo Twitter que encontrou o corpo do artista já sem vida na manhã de Natal. "Este é um Natal que eu nunca vou esquecer. Encontrar o seu parceiro morto pacificamente na cama logo de manhã... Eu nunca vou deixar de sentir sua falta", lamentou.Ele ainda disse ao The Daily Telegraph: "Nós tínhamos marcado um almoço de Natal. Eu fui até lá para acordá-lo e ele já tinha morrido, deitado em paz na cama. Tudo vinha sendo complicado recentemente, mas George estava ansioso com o Natal, e eu também. Agora tudo está arruinado. Eu quero que as pessoas lembrem-se dele do jeito que ele era - ele era uma pessoa maravilhosa".Os jornais britânicos começaram a especular que a morte de Michael pode ter relação com um suposto vício em heroína. De acordo com o Telegraph, uma fonte disse que ele foi internado algumas vezes com consequências do uso. "Ele foi levado às pressas para a emergência em várias ocasiões", afirmou a fonte. Parada cardíaca, motivo da morte, é apontada como um fator comum para usuários.Músicos, artistas e celebridades se manifestaram em suas redes sociais para lamentar a morte do cantor e compositor. "Estou em profundo choque. Perdi um amigo amado, a alma mais gentil, mais generosa e um artista brilhante. Meu coração vai para sua família e todos os seus fãs", afirmou Elton John.Talentoso, o britânico estourou na década de 1980 ao lado do parceiro Andrew Ridgeley, no Wham!. O cantor iniciou sua carreira solo em 1984, quando lançou seu primeiro compacto solo e a balada Careless Whisper.