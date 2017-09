Maju Trindade é comparada a Cara Delevingne por Vogue America

leia mais Padre Fábio de Melo canta 'Evidências' em restaurante na Suécia

Reprodução/Instagram

Agência Estado

Um comentário no Instagram da atriz Larissa Manoela feito por seu ex-namorado, João Guilherme, está dando o que falar nas redes sociais.Separados desde dezembro do ano passado, João comentou em uma foto publicada por Larissa em seu perfil no Instagram: "Saudades, porque não temos uma amizade tão colorida quanto esse armário e esse arco-íris da sua bolsa?", ao lado de um emoji de arco-íris e um coraçãozinho.Foi o suficiente para os fãs da dupla ficarem eufóricos com um possível retorno do casal.Alguns perfis, porém, acreditam que tratava-se de um desafio cumprido por João Guilherme para um vídeo de seu canal no YouTube. Algum tempo depois, porém, o próprio perfil de Larissa curtiu o comentário, gerando ainda mais burburinho.