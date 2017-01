Nasce primeira neta de Antônia Fontenelle; veja foto!

Golden Globes 2017! #AboutLastNight Uma foto publicada por Viola Davis (@violadavis) em Jan 9, 2017 às 1:52 PST

A favorita ao Oscar e já vencedora do Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante em 2017, Viola Davis, é uma das favoritas na lista para levar o maior prêmio de cinema do mundo.A estrela de How to Get Away with Murder entrou para a história na última terça-feira. A atriz, de 51 anos, foi indicada ao Oscar pelo seu papel no filme 'Fences", de Denzel Washington, e se tornou a primeira atriz negra a ter três indicações ao prêmio.O filme é a adaptação de um peça de teatro de August Wilson, pela qual Viola já havia ganhado um prêmio Tony, em 2010. A adaptação cinematográfica manteve e atriz em seu papel e recebeu muitas críticas boas, o que levou Viola a ganhar seu Globo de Ouro e ser a favorita da lista do Oscar.Viola Davis já havia sido indica em 2009, por sua atuação no filme 'Dúvida', de John Patrick Shanley. Sua outra indicação veio em 2012, pelo filme 'Histórias Cruzadas, de Tate Taylor. Antes da indicação atual, a atriz estava na lista do Oscar junto com Whoopi Goldberg, indicada duas vezes.Viola já foi pioneira ao ser a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de melhor atriz dramática no Emmy Awards, em 2015. Com esta nova indicação, Viola está entre as mais bem sucedidas e premiadas atrizes negras, possuindo um Tony (teatro), um Emmy (televisão) e um Globo de Ouro (cinema), vencer o Oscar seria um grande passo na representatividade negra em Hollywood.Na cerimônia do Oscar de 2016, o apresentador convidado, Chris Rock, chamou atenção pelo fato de ser um ano sem indicações para atores negros em nenhuma categoria, chamando o evento de "O Oscar mais branco dos últimos tempos". Em 2017 o cenário é outro, como a própria Viola afirmou em seu discurso pelo Emmy, "o que separa as mulheres de cor de qualquer outra, é a oportunidade". A cerimônia com o resultado dos vencedores do Oscar será apenas no dia 26 de fevereiro.