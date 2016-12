Neymar e Bruna Marquezine curtem festa juntos em Angra dos Reis

Divulgação

Agência Ansa

Pouco mais de 24 horas após perder a filha, a atriz Carrie Fisher, faleceu no fim da noite desta quarta-feira (28) a artista Debbie Reynolds, aos 84 anos, vítima de um derrame.Seu filho, Tedd Fisher, informou a notícia da morte da mãe e destacou que o estresse pela perda da filha foi "demais" para Reynolds, informou a Agência Ansa.De acordo com o filho da estrela, a mãe afirmou que "queria estar com Carrie" ao ser internada nesta quarta após passar mal na casa do filho, em Beverly Hills, ao debater os detalhes do funeral da filha. "Agora, ela está com Carrie e nós estamos com o coração destruído", acrescentou Fisher.Uma das últimas "rainhas" de Hollywood, Debbie Reynolds teve seu primeiro grande papel de destaque no clássico Cantando na Chuva, de 1952, com Gene Kelly. Ela foi indicada ao Oscar pela atuação no filme A inconquistável Molly, de 1964. Outros longa-metragens de destaque que participou foram Será que ele é? (1997) e O Guarda-costas (1992).Já na televisão, esteve recentemente em duas séries de grande sucesso: Uma família da pesada (2008) e Will & Grace (1999-2006).Apesar de nunca ter ganhado o Oscar, a Academia lhe rendeu o prêmio humanitário Jean Hersholt. Reynolds ainda recebeu uma estrela na famosa Calçada da Fama de Los Angeles.