No CTI, pai de Xuxa respira por aparelhos

Após a turbulenta separação de Brad Pitt e a briga a respeito da guarda dos seis filhos do casal, Angelina Jolie parece não se sentir abalada com a situação.Isso porque, conforme informações da revista americana 'In Touch', a atriz já planejava adotar mais um filho, mesmo antes do divórcio, vontade que, de acordo com a publicação, ainda permanece.Jolie está com a guarda temporária dos filhos com Pitt. Ainda assim, a estrela quer ter seu sétimo herdeiro. Brad, no entanto, parece não estar tão satisfeito com a ideia.Uma fonte próxima ao ator revelou que ele está preocupado com o eventual impacto que uma nova adoção possa ocasionar nos outros filhos dos dois.Essa mesma fonte confirmou que o ex-casal ainda não se encontrou desde a sua decisão pelo divórcio, por medo de um confronto pessoal.