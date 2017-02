Adoro escrever, mas algumas matérias nos trazem muito mais prazer ao serem feitas, seja porque nos trazem muitos conhecimentos novos, seja pelas fontes, seja pelo assunto. A matéria que compartilho abaixo, publicada no Folha Mais neste final de semana na Folha de Londrina, foi muito legal de escrever.Primeiro porque acho que os animais realmente aproximam as pessoas e gostaria de mostrar isso. Quem não tem um bicho de estimação está perdendo uma oportunidade maravilhosa de conhecer novas pessoas e também de receber e dar muito amor para um animalzinho. Depois porque três das meninas que entrevistei já são minhas amigas e justamente nos conhecemos por causa dos animais.Para quem não teve a oportunidade de ver as matérias, seguem os links aqui embaixo. São duas histórias bem legais. A primeira de duas pessoas que nunca teriam se conhecido se não fosse por causa dos cães. Hoje elas são até vizinhas. E a segunda de alguém que parou para brincar com um cachorro e achou melhor tocar a campainha da casa, por receio de que a tutora do cão achasse que ela queria roubá-lo.