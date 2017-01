09/01/2017 - 11:20

O calor chegou com tudo e para manter a saúde em dia, a hidratação é fundamental. Não esqueça de manter o pote de água do seu pet sempre com água fresca e limpa. Vale até colocar um pouco de água gelada ou uns cubinhos de gelo!



O mercado pet oferece algumas opções de sorvete próprios para os bichos, mas você também pode fazer em casa, usando petiscos ou frutas.



Para o picolé de petiscos pegue um sachê, misture com um pouco de água e coloque em um copinho de plástico descartável. Leve ao congelador. Depois é só quebrar o copinho e oferecer o sorvete ao pet. Para os cãe que usam o kong, aquele brinquedo educativo, dá para fazer isso no próprio kong.



Para a receita com frutas use água de coco e pedacinhos de maçã, banana, melão, mamão, melancia, morango, manga, goiaba ou kiwi - sempre sem casca e sem as sementes. Coloque também em um copinho de plástico, leve ao congelador e depois é só ver a festa que eles fazem! Você pode também oferecer apenas os pedaços de fruta fresquinhos.



Caso o seu pet tenha alguma doença é importante consultar o veterinário antes, ok? E nem toda fruta pode oferecida aos animais, pois podem causar sérios problemas. Também não exagere na quantidade para não ter problemas de diarreia. E nada de dar sorvetes ou picolés para humanos para os bichos. Eles contêm açúcar, corantes e gorduras que podem fazer mal.



E um pedido especial: coloque um potinho com água fresca e limpa para os animais de rua no seu portão ou em frente ao seu comércio ou escritório. Cole um bilhete para que os vizinhos saibam que não é apenas um pote jogado na calçada. Para evitar a dengue, o potinho precisa ser lavado todos os dias! Quem quiser ir além, pode colocar outro pote com ração!



Se você não pode adotar um animal de rua, essa é uma forma bem fácil de ajudar!