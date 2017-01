18/01/2017 - 22:29

Um abraço para nós, humanos, é um gesto de carinho. Para os animais, entretanto, ser abraçado pode ser muito desconfortável. Fiquei sabendo de um episódio bastante grave, ocorrido no ano novo. Após os fogos da virada, a pessoa foi ver se seu cachorro estava bem e o abraçou. Assustado, o animal acabou mordendo-a no rosto, com lesões bastante graves.



Me disseram que o cão já estava com a família há bastante tempo e é dócil, nunca tendo mordido ninguém. Por isso acho bem provável que ele estivesse apavorado por causa do barulho dos rojões e ao ser abraçado, reagiu de maneira agressiva.



No ano passado um estudioso do comportamento animal disse que cães não devem ser abraçados, pois se sentem bastante desconfortáveis com isso. Outros estudiosos, entretanto, alegam que sentir-se bem ou não varia de cão para cão.



A orientação é que o tutor observe como seu pet reage ao abraço: se mostra feliz e relaxado ou fica imóvel, com cara de assustado? Rosna, faz algum gesto de se afastar? Se debate?



Acredito que um animal sempre dá sinais de que algo não vai bem. E se o seu cão se mostra desconfortável ao ser abraçado, não vejo motivos para continuar fazendo isso. Mesmo animais bastante dóceis e criados pela família desde filhote podem se tornar agressivos em situações de estresse ou de dor.



Observe sempre como está o seu cão, supervisione a brincadeira das crianças com o animal e oriente as visitas como se relacionar com ele. Um animal não acostumado com crianças pode estranhar alguém de repente pegando em seu rabo ou orelhas.



Ao encontrar um cachorro que você ainda não conhece, converse com o tutor do animal antes de qualquer afago. Não é porque o cão é pequeno e fofo que gosta de ser abraçado. Esse aliás, é outro mito. Muitas pessoas acham que apenas cães grandes e de raças tidas como ferozes podem ser agressivos ou morder. Animais pequenos também mordem e podem causar ferimentos graves. E muitos pit bulls são extremamente dóceis. A forma como o animal é criado faz toda a diferença.