Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Capitão Germano é também um dos líderes do elenco nas negociações com a diretoria

Não será por falta de incentivo financeiro que os jogadores do Londrina deixarão de lutar por uma vaga na série A do Campeonato Brasileiro em 2018.A diretoria do alviceleste definiu uma premiação especial ao elenco nesta reta final da série B. Em caso de acesso, cada vitória daqui para a frente vai valer um 'bicho' de R$ 200 mil aos jogadores.Se o time ganhar todos os 16 jogos que faltam, o prêmio acumulado será de R$ 3,2 milhões. Pelos contas do próprio clube, o LEC necessita de pelo menos mais 11 vitórias para garantir o acesso. Neste panorama, os jogadores receberiam uma premiação de R$ 2,2 milhões.Realmente é um belo incentivo a mais aos atletas e uma premiação desta é comparada ao que outros grandes clubes oferecem aos seus jogadores. Só como exemplo, o Flamengo vai pagar um prêmio de R$ 3 milhões ao elenco, em caso de título da Copa do Brasil.Talvez seja uma premiação até fora da realidade financeira do Londrina, mas o clube sabe que uma vaga na série A vale muito. Só em cotas de TV, o LEC saltaria dos atuais R$ 6 milhões para mais de R$ 30 milhões.Sem falar que o próprio contrato firmado com a TV Globo no ano passado, prevê abonos nos repasses ao Londrina em caso de acesso até 2019.Leia também