O Londrina fez o seu melhor jogo no ano. A vitória contra o Avaí veio aos 44 minutos do segundo tempo, na noite desta terça-feira, na Ressacada, em Florianópolis.O gol só saiu no final e coroou a grande atuação do alviceleste. Qualquer outro resultado seria injusto pelo que o LEC apresentou. O gol foi belíssimo. Lindo cruzamento de Júlio Pacato e maravilhoso peixinho de Safira, que teve grande atuação mais uma vez.O Londrina mais uma vez foi muito bem fora de casa. Controlou o jogo, trocou passes e correu poucos riscos. Se não fosse a atuação do goleiro Douglas, a vitória poderia ser mais tranquila.O time teve muito volume e criou muitas chances, nos dois tempos. E ainda reclamou de um pênalti claro quando a bola bateu na mão do zagueiro Maurício e o árbitro Leandro Pedro Vuaden não marcou.No segundo tempo, foram pelo menos cinco oportunidades. O garoto Wellisson, que entrou no decorrer da partida, perdeu duas incríveis. Faz parte. É jovem e está ansioso para balançar as redes. Quando sair o gol ele tem tudo para evoluir.A boa atuação mostrou a força do elenco e colocou um ponto de interrogação na cabeça do técnico Claudio Tencati. Igor Bosel, Igor Miranda e Celsinho foram bem e agora pedem uma vaga entre os titulares.O time fez barba e cabelo em Floripa e sai de Santa Catarina quase classificado para a segunda fase. Como domingo joga fora mais uma vez fora, em Toledo, a semana tem tudo para ser perfeita para a torcida londrinense.