O Londrina treinou na tarde desta sexta-feira (7) no estádio do Café, mas o que chamou a atenção mesmo foi a número de buracos que tomam conta do gramado. É surpreendente e triste ao mesmo tempo.O lado do campo da ferradura é o mais prejudicado, sobretudo nas laterais e próximo as duas bandeiras de escanteio.De acordo com a administração do estádio, muitos dos buracos surgiram após o jogo entre Portuguesa e Operário pela Divisão de Acesso do Paranaense, na quarta-feira (5).Os responsáveis garantiram que o trabalho de recuperação está sendo feito e o gramado estará em melhores condições até o jogo contra o ABC, na terça-feira (11).