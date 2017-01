Marcos Zanutto

Júlio Pacato e Robinho comemoram o terceiro gol do Londrina no Café

Claro que foi só a primeira aparição do ano e um simples jogo-treino, mas o Londrina deixou uma boa impressão na vitória por 3 a 1 sobre o Linense, no estádio do Café.Valeu também pelos bonitos gols de Wellisson, Rafael Gava e Júlio Pacato. Os novos reforços - Ayrton e Fabinho -, que começaram como titulares e Euller, que jogou o segundo tempo, fizeram uma partida razoável. Mostraram potencial e acredito que podem evoluir com o tempo.Wellisson foi um dos melhores em campo, fez gol, teve um anulado e se movimentou bastante. Tem tudo para ser uma boa opção para o ano. Safira fez linda jogada no gol de Gava e deu mais mobilidade ao ataque.O goleiro Alan fez duas ou três boas defesas e mostrou segurança, apesar de ter vacilado, junto com Marcondes, no gol do Linense. Acidente de percurso, que não interferiu na sua participação na partida. Vai ganhar a confiança da torcida rapidamente.Júlio Pacato entrou bem no segundo tempo e marcou um golaço. Que saiu após grande assistência de Celsinho. O camisa 10 teve vontade e disposição e até irritou os adversários, o que, por pouco, não provocou uma grande confusão no final.Mas, é cedo para analisar o meia, que tem que manter o entusiasmo quando realmente as partidas forem para valer.O início com o pé direito não é motivo para se entusiasmar e nem achar que está tudo bem. Nem poderia ser assim. A temporada só começou. Mas, no futebol sempre é bom vencer. E é mais fácil arrumar a casa quando se ganha.