30/01/2017 - 18:04

O Londrina e a cidade vivem um dilema: hoje há um time competitivo, com acessos seguidos e que resgatou o nome do clube. E ao mesmo tempo, os públicos são cada vez menores no estádio do Café. Como explicar?



Ter menos que duas mil pessoas em uma estreia do Paranaense é algo pífio. O Londrina levou menos gente contra o Prudentópolis - pouco mais de 1,6 mil pagantes - do que na estreia do ano passado, quando teve que jogar no estádio dos Pássaros, em Arapongas, diante do PSTC - 2.769 pagantes. Como explicar?



Claro que o ingresso é caro. R$ 50 é muito caro. No Paranaense de 2016, o valor era de R$ 40. Diferença pequena. Só o valor não é o único responsável pela redução do público.



As médias de público do Londrina vem caindo nos últimos anos, na contramão da melhora da performance da equipe. Na série B do ano passado, a média foi de 4.915. Muito pouco para um time que terminou em sexto lugar.



Lembro que entre 2013 e 2014, a empolgação era tanta que em vários jogos do Paranaense, o Londrina conseguiu levar caravanas de mais de 20 ônibus para diversos jogos como em Paranavaí, Maringá e Ponta Grossa.



Em Ponta Grossa, por exemplo, o LEC jogou contra o Cianorte para pagar uma punição de perda de mando. A partida foi em quarta-feira a tarde, dia de trabalho. Mais de 1,2 mil londrinenses enfrentaram quase 300 quilômetros para prestigiar o time.



É verdade que existia uma empresa parceira (Viação Garcia), que fazia promoções para levar o torcedor. Mas, mais do que isso existia um entusiasmo e uma motivação por parte do torcedor. Que hoje não há mais. Como explicar?



A torcida do Londrina sempre foi muito exigente e acomodada. Mas, já deu muitas provas, inclusive, recentemente, que não é tão pequena assim. Como explicar então que o time está crescendo e a torcida diminuindo?



Não há dúvida, que ao longo dos últimos seis anos, se perdeu o encanto, em algum momento e por muitos motivos, entre clube, time, parceiro, torcida e cidade.



Como reverter esta curva? Que os envolvidos no processo possam identificar onde, quando e porque esta situação se tornou real. Mais importante que encontrar os erros é mudar de atitude e criar uma nova cultura de relacionamento e participação.