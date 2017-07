01

Em jogo dramático e emocionante, LEC volta a vencer na série B 04/07/2017 - 21:26 Imprimir Comunicar erro Tweetar Add to Flipboard Magazine. mais opções O Londrina respira aliviado depois da grande e dramática vitória em Belém na noite desta terça-feira (4). Os 2 a 1 diante do Paysandu, no estádio da Curuzu, anima o time que volta a vencer depois de três partidas e afasta o risco de entrar na zona do rebaixamento.



A nova formação tática deixou o Londrina mais compacto e seguro defensivamente. O time sofreu menos com as investidas do adversário. As apostas do técnico Claudio Tencati deram certo.



Jumar fez uma ótima partida e marcou um golaço de falta, que resultou na vitória aos 32 minutos do segundo tempo. Wellisson não foi brilhante, mas teve participação decisiva no gol de Jonatas Belusso, aos 40 do primeiro tempo.



Mesmo um pouco mais isolado, Belusso foi fundamental novamente. O homem está cheirando a gol. Todo lance dele é perigoso. Já tem nove gols na série B e 21 na temporada. Impressionante.



A vitória se tornou heroica em razão do empate em um golaço de falta do ex-londrinense Ayrton e da expulsão do estreante Gustavo Silva, que errou no corte de cabeça e fez o pênalti, aos 37 minutos do segundo tempo. O Londrina já tinha um a mais em campo e teve sorte no lance da penalidade.



Bergson cobrou bem a primeira cobrança e marcou. O árbitro, porém, mandou voltar, em razão da invasão de área de um jogador do Paysandu. Na segunda cobrança, o atacante paraense mandou no travessão.



O Londrina mudou a forma de jogar e esteve muito mais próximo das atuações fora de casa de 2016. Foi menos brilhante, mas muito mais eficaz. E neste momento, antes de mais nada, era fundamental voltar a ganhar.

Não fez mais do que obrigação ganhar do fraco time do Paysandu. Ganhou mas jogou muito mal e não merecia a vitória. E já escrevi isso aqui antes, mas vou ser repetitivo, como é ruim esse lateral esquerdo do Londrina, um tal de Igor Miranda. O cara não sabe marcar, não sabe apoiar o ataque, não sabe fazer cobertura, não sabe cruzar, não sabe passar, enfim, não serve nem para jogar na várzea. O Malucelli tem que ir atrás de um lateral esquerdo urgentemente, até pq o tal de Ayrton tambem não está jogando nada. E esse zagueiro que contrataram e estreou hoje??!!! O cara só tem tamanho, não joga nada, é estabanado e só ganha as jogadas quando usa o corpo, fez a falta que originou o primeiro gol do Paysandu e depois fez um penalti bizarro, ridículo e foi expulso. Se for para trazer zagueiro pior do que os que já estavam no elenco, então nem devia trazer.

Como tem corneteiro nesse blog.....um tal de Cristovao e esse Sidiclei agora....vao ao estadio , apoiem , torçam , e parem de reclamar.....que coisa....vamo pra cima Tubarao !!!

Em 04/07/2017, 22:19, sidiclei marcolino disse: Em 04/07/2017, 22:19,disse:

Reginaldo - Horror.Igor - horrível.Levaram dribles desconcertantes.Uma zaga de m...Vergonha o pênalti - infantil.Fácil com o pé e o tal estreante vai de peixinho e com a mão estendida.Este Safira é uma vergonha.Se acha o Firmino ou o Phillipe Coutinho.Demitam esta figura. Nos destruiu na Copa do Brasil.Uélisson deve ser emprestado para ter mais tempo de se acertar em campo.Este Rafael Gava é uma brincadeira.Celsinho como sempre uma lesma.Troquem.

