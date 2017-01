25/01/2017 - 21:34

O Londrina começou o ano como terminou 2016: vencendo. E como foi ao longo da temporada passada, ganhando fora de casa. A vitória por 1 a 0 sobre o Figueirense, em Floripa, abre as portas para uma classificação na Copa da Primeira Liga.



Com a base mantida, o LEC manteve o futebol como visitante. Marcando forte, correndo poucos riscos e explorando os erros do adversário. Com a fragilidade ofensiva do adversário, o primeiro tempo foi igual e sem emoções.



O Londrina sentiu que podia ganhar o jogo e voltou mais a frente. Dominou o segundo tempo e a vitória foi justa. O time encaminhou a vitória com as entradas de Celsinho, no lugar de Wellisson, e Júlio Pacato, na vaga de Rafael Gava. Os dois entraram muito bem.



A vitória veio aos 37 minutos. Jogada iniciada por Pacato, que assinou Safira na ponta direita. O atacante foi o melhor em campo e foi na linha de fundo para assistir a Celsinho, que de dentro da área finalizou com precisão. Já havia feito jogada parecida no jogo-treino diante do Linense.



Celsinho foi ovacionado pela torcida do alviceleste no Orlando Scarpelli e mostrou que está com vontade no seu retorno. Se manter o entusiasmo tem tudo para ser importante ao longo de 2017.



A primeira impressão foi positiva e o torcedor pode alimentar a esperança de mais um ano de vitórias. Agora o time se volta para o se calcanhar de aquiles: os jogos no estádio do Café.



O primeiro desafio será domingo no sempre complicado e disputado Paranaense. Que neste aspecto, 2017 seja bem diferente de 2016.