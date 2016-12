22/12/2016 - 19:14

O lateral-direito Maicon Silva vai voltar a jogar no Criciúma em 2017. O jogador que ainda pertence ao Londrina acertou seu empréstimo até o fim da próxima temporada.



O lateral jogou no time catarinense em 2014 e 2015. Este ano atuou primeiro no Vitória e depois jogou a série B pelo Ceará.



Maicon Silva foi o lateral titular na campanha do título paranaense de 2014 e logo em seguida deixou o clube. Hoje tem um patamar salarial acima do teto do Londrina, por isso o alviceleste já não tinha na sua programação o retorno do jogador.