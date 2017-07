Aproveitando os dois jogos seguidos no estádio do Café, o Londrina faz uma promoção para os confrontos contra o ABC, terça-feira (11), e Boa Esporte, sábado (15). O torcedor vai comprar o ingresso para a partida de terça e ganha para o sábado também.Comprando até terça-feira às 12h, o torcedor leva os dois bilhetes. O preço da arquibancada é de R$ 40 (R$ 20 o meio-ingresso) e das cadeiras R$ 60 (R$ 30 a meia). Ou seja, na média, os ingressos para os dois jogos sairão por R$ 20 na arquibancada.A promoção já foi iniciada nesta sexta-feira e os ingressos estão nos pontos de venda tradicionais: Quiosque do Tubarão (Boulevard Londrina Shopping), Lojas Karilu, VGD, Superfit, Banca Flamengo, Óticas Diniz e no