Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Júlio Pacato e Marcinho marcaram na goleada por 4 a 1 sobre o Cianorte na manhã deste domingo

O jogo não tinha muitos motivos de atração, mas a goleada de 4 a 1 do Londrina sobre o Cianorte acabou sendo um ótimo programa de domingo. Pena que apenas mil torcedores comparecem ao Café.Quem foi não se arrependeu. O time alternativo do alviceleste deu um show de bola e construiu uma vantagem quase impossível de ser revertida no Albino Turbay. Que a forma de atuar contagie o time principal no Brasileiro.A escalação do Londrina deixou um time leve, rápido e que imprimiu uma intensidade que matou o Cianorte no segundo tempo. O time do Noroeste esteve muito longe do que apresentou no Paranaense, mas também pelos méritos do LEC.O setor de meio-campo ditou o ritmo da partida e com cinco homens, o Londrina tomou conta do jogo. Excelentes atuações de Bidía, Rômulo, Robinho, Marcinho e Júlio Pacato. Os quatro últimos foram coroados com gols.O LEC está com as duas mãos no quarto título do interior, mas mais importante que isso foi a demonstração que o técnico Claudio Tencati teve de vários jogadores, que mostraram potencial para integrar o elenco da série B. Além, disso o LEC entrou muito motivado em campo e isso foi decisivo.A partida foi boa também pelos retornos de Silvio e Lucas Ramon. Após contusões graves, voltaram com desenvoltura e estarão prontos para o início do Brasileiro.Que esta garotada coroe com o título no próximo domingo para que o clube possa comemorar mais um título antes da competição mais importante da temporada.