A Paraná Pesquisa divulgou no fim de semana uma dos maiores levantamentos sobre a preferência do brasileiro em relação aos clubes de futebol. Foram ouvidas 10,5 mil pessoas, em 288 cidades de 22 estados mais o distrito federal entre março e dezembro de 2016.O Flamengo continua o mais querido com 16,2% da preferência (33,4 milhões de torcedores), seguido de Corinthians (13,7%), São Paulo (7,4%), Palmeiras (5,8%) e Vasco (4,6%).O que chamou a atenção, no entanto, é que o índice de pessoas que se declararam não torcer ou simpatizar por nenhum clube é de 19,5%. Ou seja, 40 milhões de brasileiros não torcem por ninguém.Entre os paranaense, o Atlético é o 16º, com 0,8% (1,6 milhão de torcedores) e o Coritiba é o 19%, com 0,7% (1,4 milhão). Como a margem de erro da pesquisa é de 1%, estão tecnicamente empatados.Vejatodos detalhes da pesquisa.