Gustavo Oliveira/Londrina Esporte Clube

Ele de novo: Safira comemora o gol, que garantiu a vitória diante do Ceará

O Londrina voltou a quase matar o seu torcedor do coração na vitória dramática por 3 a 2 sobre o Ceará na tarde deste sábado (9), no estádio do Café.Depois de abrir dois a zero no placar e sofrer o empate, o Tubarão teve forças para buscar o gol da vitória aos 41 do segundo tempo, com o iluminado Safira.O atacante, que já havia sido um dos personagens na heroica classificação diante do Cruzeiro, entrou na metade final da partida e garantiu três pontos fundamentais para alviceleste dentro da série B.Futebol é momento e a fase do Safira é sensacional. Caiu nas graças do torcedor, ganhou confiança e pode ser importante nesta reta final da competição.O jogo foi muito bom e o Ceará vendeu caro demais a derrota e mostrou que não está por acaso no G4 há várias rodadas. É um time experiente, de boa qualidade e vai brigar forte pelo acesso até o fim.O LEC soube aproveitar praticamente as duas únicas chances de gol no primeiro tempo. Carlos Henrique fez um golaço aos 26, após aproveitar um corte errado da defesa cearense.O segundo gol foi uma pintura coletiva. Reginaldo, Artur, Jardel, Celsinho e Artur novamente que finalizou de dentro da pequena área. Gol que coroou a atuação do melhor jogador do time no jogo.O Ceará não se entregou e aproveitou o grande problema do alviceleste. As bolas paradas alçadas na área. Elton usou a sua grande arma e marcou aos 43 do primeiro e aos 32 do segundo. Dos últimos cinco gols sofridos pelo LEC, quatro foram desta forma.O alviceleste até sentiu o empate, mas teve força para buscar a vitória no fim. Valeu demais também o apoio dos sete mil torcedores que sofreram com o jogo e com o clima quente e secoCom acertos e erros, valeu muito a vitória pela forma como ela foi, por chegar a quatro jogos seguidos ganhando em casa e por passar por um adversário direto na briga pelo acesso.A diferença para o G4 diminuiu para quatro pontos e o próximo adversário é outro concorrente e uma nova vitória contra o Paraná pode colocar o time na briga definitivamente.