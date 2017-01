29/01/2017 - 18:53

O Londrina realmente não mudou nada de 2016 para 2017. Foi assim na vitória contra o Figueirense. Foi assim no suado empate contra o Prudentópolis, neste domingo, na abertura do Campeonato Paranaense, no estádio do Café.



Assim como foi na temporada passada, o LEC sofreu como mandante. Faltou criatividade, individualidade e mais opções de jogo diante de um adversário bem limitado e que jogou só para não perder.



O Londrina não vence no Café desde 4 de outubro, quando ganhou do Bahia por 1 a 0. São 116 dias de jejum diante da torcida em partidas oficiais. Três empates e duas derrotas. Como não poderia ser diferente, as quase duas mil testemunhas que foram ver a estreia do time em casa não gostou e no final, vaiou.



Até marcar o gol, aos 31 minutos do primeiro tempo com Edu Raposa, o Prudentópolis já era melhor em campo. E o 1 a 0 até o intervalo ficou barato para o LEC. O time foi muito mal, coletivamente e individualmente, e só o goleiro Alan salvou, literalmente.



Tencati já mudou a equipe antes dos 40 da primeira etapa, com Celsinho no lugar de Wellisson. O alviceleste melhorou um pouco no segundo tempo, principalmente após as entradas de Júlio Pacato e Lucas Machado.



Chegou até a pressionar, muito mais pelo recuo excessivo do adversário. Em nenhum momento mostrou controle do jogo e que a virada era questão de tempo. As melhores chances foram de bola parada.



O empate saiu meio que sem querer. Lucas Machado, aos 34, foi cruzar, a bola desviou no zagueiro Diego Alemão e enganou o goleiro Edvaldo. O gol foi contra, mas a festa foi da revelação alviceleste.



O Londrina ainda colocou uma bola na trave, com o zagueiro Luizão. Mas, faltou força, inspiração e qualidade para ganhar o jogo e deixar para trás o rótulo de não vencer em casa, que tanto incomoda e afasta a torcida.



Tomara que o desfecho do Estadual seja como em 2014, quando o time começou mal e terminou campeão. Mas, pela impressão deixada na estreia, o torcedor pode se preparar para sofrer muito nos jogos no Café ao longo de 2017.