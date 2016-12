Marcos Zanutto/Folha de Londrina

O Londrina promete inaugurar em janeiro o seu Memorial. O espaço, que vai cuidar da história do alviceleste, fica na reformada sede administrativa do Vitorino Gonçalves Dias (VGD).O Memorial vai se chamar Edson Henrique dos Santos, funcionário do clube há mais de 30 anos. O espaço terá fotos, artigos, objetos, troféus, vídeos e depoimentos que remetem aos 60 anos do azul celeste.Anexo ao Memorial será erguida futuramente a loja oficial do clube. É uma pena que um espaço como este tenha demorado tanto para ser construído. Muito da história do LEC se perdeu.Mas, antes tarde do que nunca. É um dos mais importantes legados que o presidente Felipe Prochet deixa para o clube, para a torcida e para a cidade.