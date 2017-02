Fotografia: Charlesjsharp

Pobre macaco-narigudo!Ficava silencioso e quietoEnquanto as tigresasCantavam em dueto:- Com esse nariz,Ninguém pode ser feliz!Um dia, numa festa,O macaco sentiu um cheiroE gritou: Vejam o candeeiro!Tem fogo saindo da fresta.As chamas cresciamTocando as cortinas.E o terrível crocodiloChorava como menina.Os bichos que faziam bullyingPensaram que fosse um jogo,Mas o perigo perceberamE assustados dali correram.O macaco-narigudo corajosoEnfrentou o fogo sozinhoPra salvar um elefantinhoQue chorava todo manhoso.Foi assim que a bicharadaAprendeu esta lição:Não julgar pelas aparências- e ao macaco pediram perdão.Isabel Furini - é poeta e educadora. e-mail: isabelfurini@hotmail.com