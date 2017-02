O cineasta alemão Oliver Hirschbiegel é mais lembrado por, feito em 2004, e por, de 2007, quarta versão da mesma história de. Em, de 2016, ele volta ao tema do nazismo. Desta vez, inspirado na vida de Georg Elser, o homem que tentou matar Adolf Hitler, no dia 08 de novembro de 1939. O roteiro de Léonie-Claire e Fred Breinersdorfer mistura eventos do referido dia com a prisão e interrogatório de Elser (Burghart Klaubner), adicionado pore imagens de arquivo.não é um filme ruim. Porém, a maneira como foi feito revela um certo maniqueísmo e uma tentativa de realizar uma obra para agradar. A premissa em si já seria algo bem interessante de ser desenvolvida. Ainda mais sendo real e ocorrida bem no início da ascensão do partido nazista. Em resumo, se aquele discurso de Hitler proferido em Munique não tivesse acabado 13 minutos antes do previsto, Elser poderia ter mudado os rumos da História no século XX. Pelo menos para mim, ficou a sensação de estar diante de um grande material que poderia ter sido melhor aproveitado. É tipo bolo de caixinha. Alimenta, mas, não possui aquele "toque" especial que o bolo feito por nossa avó tem.