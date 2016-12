Um artista se torna mestre passa a influenciar o trabalho de outros artistas. No caso do filme, dirigido pelo inglês Andrew Haigh, é visível a influência do cineasta sueco Ingmar Bergman. O roteiro, adaptado pelo próprio Haigh a partir do conto, de David Constantine, é, antes de tudo, um trabalho de fôlego para qualquer ator. E aqui temos dois estupendos atores: Tom Courtenay e Charlotte Rampling. Eles vivem o casal Mercer, Geoff e Kate, casados há quatro décadas e meia. A união estável e serena deles é abalada pela chegada de uma carta que traz à tona uma lembrança do passado. A ação se desenvolve aos longos dos cinco dias que faltam para comemoração que dá título ao filme. Haigh iniciou sua carreira dirigindo curtas. Depois, migrou para a TV e passou também a dirigir longas. Ele releva ter aprendido bem as lições do mestre sueco.poderia ter sido escrito e dirigido por Bergman. É, na verdade, bastante bergmaniano. E isso é um grande elogio.