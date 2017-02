O pernambucano Camilo Cavalcante, assim como muitos conterrâneos seus, iniciou a carreira dirigindo curtas. O primeiro deles,, de 2000. O segundo foi, realizado em 2003, e que 11 anos depois ele transformou em seu longa de estreia. O roteiro, escrito pelo próprio diretor, narra de maneira poética e visualmente deslumbrante, histórias que se passam em um pequenino vilarejo do sertão nordestino. O ponto de vista é, em sua essência, bastante feminino. São vidas que seguem e se entrelaçam misturando amor, desejo e sonho. Dividido em três capítulos (Pé de Galinha, Pé de Bode e Pé de Urubu),nos apresenta uma mãe (Marcelia Cartaxo), que sofre com a perda do filho, cujo amigo cego (Leonardo França) tenta animar. Temos também um pai violento (Cláudio Jaborandy) e sua sonhadora filha (Débora Ingrid) que só encontra alento no tio artista (Irandhir Santos). A "eternidade" do título faz alusão óbvia ao tempo que parece durar para sempre naquele lugar. Cavalcante "escorrega" em alguns momentos, no entanto, a força de suas ideias, a beleza de suas imagens e o talento assombroso de seu elenco terminam por fazer do filme uma viagem sem volta rumo ao encantamento.ganhou cinco prêmios no Festival de Cinema de Paulínia e foi o melhor filme escolhido pelo público da Mostra Internacional de São Paulo de 2014.