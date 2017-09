No final da década de 1960, Clint Eastwood já havia participado de uma série de faroeste na televisão e de três longas icônicos, também de faroeste, feitos na Itália e dirigidos por Sergio Leone. Quando ele voltou aos Estados Unidos, em 1968, e estrelou, de Ted Post, seu primeiro longa no gênero "made in Hollywood". Com roteiro de Leonard Freeman e Mel Goldberg, o filme nos apresenta Jed Cooper (Eastwood), um homem confundido com um criminoso que é linchado e quase morre nas mãos do corrupto Capitão Wilson (Ed Begley) e seus vigilantes. Certos de que Cooper está morto, ele é deixado prá trás e tempos depois, volta para se vingar de cada um deles. Ted Post vinha de uma longa carreira iniciada no começo dos anos 1950 na TV, onde dirigiu dezenas de episódios das mais diferentes séries.é sua estreia na telona. O filme respeita a cartilha do faroeste e deixa o elenco, extremamente familiarizado com as regras do gênero, bem à vontade em cena. Se você é fã de um bom e velho "bang bang", não tem erro.