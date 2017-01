Indo direto ao ponto: o que você sabe sobre a Islândia? Talvez você responda ser a terra natal da Bjork ou saiba também ser um lugar muito frio. E o cinema feito lá? Você já viu algum filme islandês? É provável que não. Entãoé um ótimo cartão de visita. Escrito e dirigido por Grímur Hákonarson, a trama nos apresenta os irmãos Gummi (Sigurour Sigurjónsson) e Kitti (Theodór Júlíusson). Eles não se falam há 40 anos e precisam superar suas diferenças para salvar as ovelhas da fazenda da família. Quando eu digo "salvar", é no sentido real do verbo. Por conta de uma doença contagiosa, o governo decide sacrificar os animais. Cabe aos irmãos impedir que isso aconteça.é aquele tipo de filme que parte de uma questão bem regional e isolada para, no fundo, tratar de questões bem mais profundas e abrangentes. A mão firme de Hákonarson conduz tudo com precisão cirúrgica neste belo filme que mistura choro com risos e altas doses de humanidade. Premiado em Cannes e em outros muitos festivais internacionais,é uma pequena jóia cinematográfica que merece ser descoberta. Tá esperando o que?