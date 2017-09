Quando o cineasta britânico Ridley Scott dirigiu, em 1979, o mundo foi pego de surpresa. O público, ainda inebriado com o primeirodois anos antes, viu no filme de Scott, que misturava suspense e terror com ficção-científica de maneira magistral, uma espécie de antídoto à fórmula escapista de George Lucas. Ao longo das duas décadas seguintes, a Fox produziu três continuações: em 1986,(de James Cameron); em 1992,(de David Fincher) e em 1997,(de Jean-Pierre Jeunet). Em 2012 um quinto filme é lançado. Na verdade, um prólogo da franquia,. Novamente dirigido por Ridley Scott, a trama se passava em um mundo pré-Alien, quase 30 anos antes dos eventos do primeiro filme. A expectativa gerada porterminou se revelando decepcionante. Tanto que gerou um trocadilho infame: "prometeus, mas não cumprius". O filme tentava explicar a origem da mortífera criatura espacial e deixou perguntas no ar que pensávamos seriam respondidas em uma continuação. Essa continuação se chama. Scott mais uma vez assumiu a cadeira de diretor em um roteiro escrito por John Logan e Dante Harper que procura se conectar com o filme original. Covenant, a exemplo da Nostromo, de 1979, é uma nave em missão no espaço. No caso, transportar humanos e embriões para colonizar um planeta distante. Após captarem uma mensagem, o Capitão Oram (Billy Crudup) decide investigar o chamado. Nesse ponto, a história segue a mesma trilha do primeiro filme da série. A ação fica dividida entre o planeta encontrado e a própria nave. E mais uma vez, a exemplo de Ripley, vivida por Sigourney Weaver nos quatro filmes originais, há uma mulher a bordo, Daniels (Katherine Waterston), que resolve a parada. Sem esquecer a figura do andróide, que agora são dois, Walter e David, ambos na "pele" de Michael Fassbender.termina funcionando como filme do meio de uma nova trilogia. Infelizmente, deixa sem respostas as perguntas lançadas em Prometheus e não consegue se igualar ao Alien original. O filme, apesar do talento de Scott, carece de um roteiro mais consistente e de personagens melhor definidas.