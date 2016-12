Eu costumo dizer que o melhor cinema feito no Brasil a partir do início dos anos 2000 vem do Nordeste. Em especial, de Pernambuco. Nomes como Cláudio Assis, Marcelo Gomes e Kleber Mendonça Filho tem agora mais um colega no time de grandes cineastas pernambucanos: Gabriel Mascaro. Ele iniciou sua carreira em 2009, com o documentário. Três anos depois fez outro documentário,. E em 2014 estreou em longas com. No ano seguinte, foi a vez de, seu segundo longa e o filme que lhe deu projeção nacional e internacional. Com roteiro do próprio Mascaro, acompanhamos aqui a rotina de Iremar (Juliano Cazarré) nos bastidores das vaquejadas onde trabalha. Apesar da aparência rude e do serviço pesado que tem, Iremar gosta de criar roupas, desenhando-as sobre os corpos nus de mulheres que possam para revistas pornôs. Mais uma vez repito: não se deixe levar pelas aparências.não trata de crise de identidade ou dúvida em relação à orientação sexual. A questão de gênero é bem definida. O que o filme coloca em debate é justamente o contraste entre homem e meio, expectativa e desejo. É daí que vem a força desta obra que parece até não falar nada, mas, no fundo trata de tudo. E o faz com bastante humanidade e poesia.