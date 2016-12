A carreira da cineasta francesa Agnès Varda começou um pouco antes do surgimento da, no final dos anos 1950. Na segunda metade da década ela dirigiu seu primeiro longa,, em 1955 e ao longo dos sete anos seguintes realizou cinco curtas até escreveu e dirigir, seu segundo longa-metragem. Aqui, ela conta a história de Cléo (Corinne Marchand), uma mulher que passeia por Paris enquanto aguarda o resultado de um exame médico. Com extrema sensibilidade e um apuro técnico rigoroso e inovador, Varda nos conduz por cerca de duas horas da vida de Cléo. Drama e comédia fazem parte do pacote. O filme abre com uma sequencia em cores que mostra a protagonista consultando uma cartomante. Depois, surge um belo preto e branco em contraponto ao que vemos no início.revela um frescor narrativo típico dos primeiros filmes do movimento que influenciou o mundo do cinema desde então. O dilema vivido por Cléo é pessoal e se torna nosso também. Preste atenção na trilha sonora composta por Michel Legrand, que atua no filme no papel do pianista Bob e na rápida participação do casal Jean-Luc Godard e Anna Karina como os noivos da ponte.