A ideia do roteiro deé, para dizer o mínimo, brilhante. Imaginada e escrita por Carl Reiner, George Gipe e Steve Martin, trata-se ao mesmo tempo de uma homenagem e uma "tiração de sarro" com os filmes noir que marcaram os anos 1930 e 1940. Martin interpreta Rigby Reardon, o maior dos detetives. Ele se vê envolvido em uma intricada teia de pistas que exigem muito de sua astúcia. Para tanto, ele conta com a ajuda de amigos de peso: Alan Ladd, Barbara Stanwyck, Burt Lancaster, Charles Laughton Humphrey Bogart, Ray Milland e Vincent Price. Só para citar alguns. Esse é apenas um dos charmes de. Reiner, um veterano da comédia, mistura a figura de Reardon com imagens de arquivos de diversos atores marcantes do cinema americano daquela época. A interação entre eles é mais que perfeita e resulta em situações impagáveis.