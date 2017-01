Arnold Schwarzenegger já tinha dois papéis icônicos em seu currículo,, quando encarnou mais um, o Coronel aposentado John Matrix no filme, em 1985. Dirigido por Mark L. Lester, a partir de um roteiro de Steven E. de Souza, aqui não se perde tempo com divagações e frivolidades. Direto ao ponto em enxutos 90 minutos, somos apresentados ao nosso herói, que liderou um grupo especial dos fuzileiros. Ele é forçado a voltar à ativa quando sua filha Jenny (a estreante Alyssa Milano) é sequestrada. Com a ajuda de Cindy (Rae Dawn Chong), uma comissária de bordo, Matrix precisa acertar contas com um antigo colega que busca vingança. E tem que fazer isso em poucas horas.não oferece novidade alguma. Mas é extremamente eficiente no tratamento de uma fórmula mais do que testada em filmes de ação. O estilo Schwarzenegger de interpretação se adequou muito a este papel e o roteiro traz diálogos inspirados como quando Matrix diz para um dos capangas do vilão tinha mentido ao dizer que o mataria por último. Além disso,é o filme recordista de mortes entre os mais de 20 estrelados por Schwarzenegger: exatos 83 cadáveres.