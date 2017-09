Se firmar como diretora em Hollywood nunca foi fácil para ninguém. Imagine se destacar em filme de gênero. Kathryn Bigelow rompeu barreiras desde o início de sua carreira. Seja no terror, com, no policial, com, ou no filme de ação, com. Em 1995 quando ela dirigiu, 13 anos de se tornar a primeira mulher a ganhar um Oscar de Direção por, Bigelow já era um nome respeitado em uma indústria predominantemente masculina. Produzido por James Cameron, então seu marido, que também é autor do roteiro, junto com Jay Cocks,conta uma história que se passa na virada dos anos 1999 para 2000. Aqui há uma grande mistura de gêneros, do policial ao suspense de ficção-científica cyber punk. Neste mundo apresentado no filme, Lenny Nero (Ralph Fiennes) é um ex-policial que agora vende CDs especiais. Eles permitem a quem os compra acessar lembranças e emoções de outras pessoas. O que leva Lenny a se envolver em uma conspiração., tradução genérica e infeliz para, ou "dias estranhos", é uma obra "estranha", como o próprio título antecipa. Mas, ela provoca um tipo bom de "estranhamento". E muito disso vem do talento Bigelow para contar histórias que nas mãos de outros "diretores" não teriam a mesma graça.