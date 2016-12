No início dos anos 1990, Arnold Schwarzenegger não era apenas o maior astro de filmes de ação, mas, também, um sucesso nas comédias que fez. Depois de dois trabalhos dirigidos por Ivan Reitman,, a bem-sucedida parceria estava de volta em. Novamente ao lado de Danny DeVito, o novo filme parte de uma premissa absurda, porém, muito engraçada. O roteiro de Kevin Wade e Chris Conrad nos apresenta os doutores Hasse (Schwarzenegger) e Arbogast (DeVito). Os dois desenvolvem uma droga capaz de auxiliar na gravidez de mulheres que não podem ou não conseguem engravidar. Sem condições de continuar o projeto, eles roubam um óvulo do laboratório e implantam na barriga de Hasse, que fica "grávido". Não há como não rir das inúmeras situações que surgem ao longo dos nove meses de gestação. E Schwarzenegger tira de letra todas elas. Ver um homem com o porte físico dele enfrentar mudanças físicas e emocionais advindas da gravidez já paga a conferida. Masnos reserva boas surpresas e até um pouco de romance. Schwarzenegger, caso quisesse, poderia também ter investido em comédias românticas com igual sucesso.