A maioria das pessoas associa animação a filmes infantis. Boas partes delas realmente são focadas nas crianças. Algumas funcionam para crianças de todas as idades. E outras, como é o caso de, são dotadas de uma temática melhor apreciada por adultos. Nesse ponto, podemos afirmar que os desenhos produzidos pelos Estúdios Laika, entre eles, são mais apropriados para crianças maiores de idade.parece ter sido realizado pelos Estúdios Ghibli, do mestre japonês Hayao Miyazaki. Na verdade, trata-se de um filme americano com alma nipônica. O roteiro de Marc Haimes e Chris Butler nos apresenta o jovem Kubo, que vive com a mãe em uma pequena vila no interior do Japão. Certo dia, um espírito ressurge do passado em busca de vingança e, a partir daí, o garoto precisa encontrar alguns artefatos especiais para se defender. Para tanto, ele conta apenas com a ajuda de um besouro e de uma macaca.é dinâmico, tem muita ação e suspense, é até um pouco sombrio, porém, isso não é mais importante nesta fabulosa animação. Existe aqui uma bela ode à arte de contar histórias. E isso responde por todo o encantamento proporcionado ao longo da narrativa.