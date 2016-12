O escritor indiano Rudyard Kipling publicou, sua obra mais conhecida, em 1894. O personagem principal era um menino de nome Mogli que havia sido criado por lobos. Em 1967, Walt Disney produziu uma animação inspirada no livro. O sucesso foi enorme. 27 anos depois, uma nova versão, desta vez, com atores. E agora, em 2016, quase 50 anos após o lançamento do desenho, surge uma mistura perfeita entre animação e atores reais neste, dirigido por Jon Favreau. Com roteiro escrito por Justin Marks, acompanhamos exatamente a mesma história já contada antes. Porém, com uma grande diferença. Dentro do projeto da Disney de refazer seus filmes com tecnologia digital de ponta, o novoé primoroso em seu apuro técnico e consegue nos encantar por inteiro. O curioso, e ao mesmo tempo fascinante, é saber que tudo que nos é mostrado foi gerado por computador. A única exceção é o próprio Mogli, vivido pelo ator Neel Sethi. A interação entre real e irreal é orgânica, harmoniosa e incrivelmente convincente. E sem ostentação. Afinal, como diria Balu, temos somente o necessário, o extraordinário é demais.