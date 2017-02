A principal vantagem de trabalhar com atores não profissionais é que o senso de realismo que eles proporcionam à história que está sendo contada. Quando são naturalmente talentosos então, é o paraíso. Isso acontece em, filme de estreia na ficção da cineasta carioca Sandra Kogut. Ela já tinha quase vinte anos de carreira, realizando curtas e documentários, quando dirigiu. O roteiro, escrito por ela junto com Ana Luiza Martins Costa, se baseia em um romance, de João Guimarães Rosa. O título, que significa "mudo", tem relação com um pássaro preto que só canta à noite. É também o nome do lugar no interior de Minas onde se passa a ação. Thiago (Thiago da Silva Mariz, em desempenho assombroso para quem nunca havia atuado antes) é um menino de dez anos com um jeito bem peculiar de ver as coisas. Viver, ele constata ainda muito cedo, é a arte de administrar perdas. Kogut, que vinha do premiado documentário, realiza aqui um precioso estudo de personagem, além de se valer de recursos experimentais em sua narrativa. Extrai também do elenco, na maioria amador, atuações convincentes e tocantes.ganhou diversos prêmios internacionais, entre eles, uma menção especial no Festival de Berlim.