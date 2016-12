Daniel Burman, apesar do nome, é argentino de Buenos Aires e trabalha com cinema desde 1995, seja escrevendo, produzindo ou dirigindo filmes., de 2016, é seu 12º longa e talvez o mais pessoal. Tudo começa em Nova York. Ariel (Alan Sabbagh), depois de anos vivendo nos Estados Unidos, aceita um convite da família e volta à Argentina. O cenário muda então a região de Once, bairro judeu portenho. Lá, Ariel precisa gerenciar o organização de caridade de seu pai, Usher (Usher Barilka) e termina se envolvendo com Eva (Julieta Zylberberg). No meio disso tudo, as tradições judaicas falam mais alto. Ele tem então terá que lidar com seu passado, as escolhas que fez e o rumo que sua vida tomará a partir daí., em enxutos 81 minutos, é um primor de concisão. Burman aborda muitas questões importantes e o faz com sutileza e, principalmente, com muito bom humor. E isso não é pouco.