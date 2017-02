A série Vagalume, de livros infanto-juvenis, surgiu no início dos anos 1970 e desde então vem encantando jovens de todas as idades. Apostando em uma literatura de gênero, encontrou um público que carecia desse tipo de histórias. Dentre os quase cem títulos já lançados, um dos mais populares de todos é, escrito por Lúcia Machado de Almeida, originalmente em capítulos publicados na revista O Cruzeiro, entre outubro e dezembro de 1953, e relançado como livro 21 anos depois. A versão cinematográfica veio em 2016, com roteiro de Melanie Dimantas e Ronaldo Santos. A direção ficou por conta de Carlo Milani, egresso da televisão e estreante no cinema. Trata-se de filme de suspense e ação, com algumas pitadas de terror. Acompanhamos Alberto (Thiago Rosseti), um garoto de 13 anos, que resolve investigar a morte misteriosa de seu irmão e de outras pessoas da pequena, todas ruivas. Para tanto, ele conta com a ajuda do inspetor Pimentel (Marcos Caruso). Há muitos aspectos positivos nesta adaptação de. Em especial, o fato de se tratar de um filme de gênero, algo pouco explorado no Brasil. No entanto, a obra peca justamente na escalação do elenco jovem, que se revela pouco convincente. Mas isso não tira o brilho desse pequeno e divertido filme.