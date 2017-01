Existem filmes que possuem uma premissa muito legal, inovadora até, porém, por diversas razões, termina fracassando nas bilheterias. Quando o projeto defoi anunciado, tudo parecia certo. Afinal, o filme seria estrelado por Arnold Schwarzenegger, que vinha de uma sequencia de grandes sucessos, e na direção estaria John McTiernan, um especialista no gênero. O roteiro, escrito por Shane Black e David Arnott, a partir de uma história criada por Zak Penn e Adam Leff, mistura muita ação com altas doses de comédia e uma pitada de drama e suspense. Tudo isso feito de maneira metalinguística e autorreferente. Pense numa versão turbinada de, de Woody Allen, e você entenderá a proposta de. Somos apresentados a Danny Madigan (Austin O'Brien), um garoto que adora ver os filmes do personagem Jack Slater (Schwarzenegger). Certo dia, ele ganha um ingresso de cinema que teria pertencido ao mágico Houdini. Isso faz com que Danny "entre" no filme de seu herói favorito. A partir daí, a metralhadora giratória de referências, citações e participações especiais de astros como Chevy Chase, Sharon Stone, Damon Wayans, Tina Turner e Jean-Claude Van Damme e muitos outros, não para.traz situações e piadas muito engraçadas, como a aula de literatura inglesa e a "revelação" do assassino de Mozart. No entanto, o retorno financeiro não foi bom, o que resultou no primeiro fracasso da carreira de Schwarzenegger. McTiernan acabou pecando pelo excesso. Mas, curiosamente, o filme resistiu bem ao teste do tempo e hoje, apesar de todos os exageros, funciona bem melhor.