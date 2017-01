Uma das maneiras mais eficientes para se discutir temas sérios é através da comédia. Ela funciona como um excelente veículo para nos fazer refletir sobre qualquer assunto. E quanto mais espinhoso ele for, melhor. O humor é o recurso utilizado pelo filme, dirigido pelo francês Philippe de Chauveron. O roteiro, escrito por ele junto com Guy Laurent, nos apresenta Claude (Christian Clavier) e Marie (Chantal Lauby). Eles tem quatro filhas, são católicos, conservadores e, apesar de não assumirem, são também bem preconceituosos. A vida para eles não tem sido fácil. Três de suas filhas se casaram com homens de religião e nacionalidade diferentes: um árabe, um judeu e um chinês. A esperança reside agora na única filha solteira. Quando ela diz que vai se casar com um católico, os pais ficam eufóricos. Até terem uma pequena surpresa.faz da família Verneuil e seus desdobramentos um mosaico da Europa, em geral, e da França, em particular. Temos aqui é um verdadeiro caldeirão étnico-religioso que espelha muito bem o mundo em que vivemos. Um mundo onde, infelizmente, as diferenças entre as pessoas, que deveriam funcionar como um fator de enriquecimento cultural, é visto por muitos como ferramenta de segregação. Esta comédia procura nos mostrar, com muita graça, que há uma luz no fim do túnel.