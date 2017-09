A maioria dos brasileiros acreditam que o ator portenho Ricardo Darín está presente em todos os filmes argentinos. Isso não é demérito algum. Muito pelo contrário. Mas, na verdade, Darín não se faz presente em todos os filmes feitos em seu país como até participa de obras realizados em outros lugares, como na Espanha, por exemplo. Este é o caso, dirigido pelo cineasta catalão Cesc Gay. O roteiro, escrito pelo diretor junto com Tomàs Aragay, conta uma tocante história de amizade. No caso, Julián (Darín) e Tomás (Javier Cámara). Amigos de infância e eles hoje vivem separados por um oceano. Julián vive em Madrid e Tomás no Canadá. Tudo começa com a chegada do segundo para uma visita de quatro dias ao primeiro. O reencontro traz boas lembranças e, ao mesmo tempo, cria expectativas em relação ao futuro. Em especial, em relação ao cachorro de estimação de Julián e que dá título ao filme.é sutil na maneira como aborda questões delicadas da vida. E o faz com grandeza, amor e delicadeza, explorando aspectos que não costumam ser tratados pelo cinema comercial. Trata-se de um filme grande feito por e para gente grande.