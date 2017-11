Em 2009, os irmãos Ethan e Joel Coen não precisavam mais provar nada. Já haviam ganho os principais prêmios do Cinema algumas vezes e podiam, caso quisessem, permanecer no porto seguro de filmes que seriam aposta certa. É aí que entra uma das principais características dessa dupla: a inquietação. Os Coen, simplesmente, não se deixam "grudar" em rótulos., que eles escreveram e dirigiram naquele ano é apenas mais uma prova dessa autonomia criativa. O roteiro gira em torno de Larry Gopnik (Michael Stuhlbarg), um pacato professor universitário de Física que vê sua vida virar de cabeça para baixo após ser abandonado pela mulher e ter que conviver com membros de sua família em sua casa, além de problemas com sua filha e um de seus alunos. O que Larry fez para merecer isso?abre com um curta de introdução que já nos coloca no "clima" do filme. E foi justamente essa a intenção, segundo os Coen. Esta obra pode ser interpretada com uma sátira ao Judaísmo, por exemplo. Mas, por ter a assinatura dos irmãos cineastas, ela é muito mais do que isso. Pode até significar algo completamente oposto. Que tal? Assim é se lhe parece. No caso aqui, temos uma riqueza de significados em um filme que nos entretém e faz pensar. E isso não é pouco.