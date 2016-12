Depois de surpreender como ator cômico em, de 1988, dois anos depois Arnold Schwarzenegger decidiu unir forças outra vez com o diretor Ivan Reitman em. A premissa do roteiro escrito por Murray Salem, Herschel Weingrod e Timothy Harris é bem hitchcockiana. Explico melhor: um dos temas recorrentes na filmografia de Hitchcock era o de colocar alguém comum em uma situação incomum. É isso o que acontece com o policial John Kimble (Schwarzenegger). Para prender um traficante de drogas ele se infiltra em uma escola infantil onde o filho do criminoso estuda. Kimble suspeita que ele deverá procurar pelo filho e pela ex-mulher. "Não é um tumor". Grita o apavorado policial em certa altura do primeiro dia com os pequenos. Há situações aqui bem engraçadas pelo simples fato de termos uma figura como Arnold Schwarzenegger lecionando para crianças. Além disso, temos também a ação típica de um policial e pasmem, até questões de consciência social.confirmou o talento do Mister Universo austríaco para a comédia. O que tornou a carreira dele bem mais diversificada e o deixou um passo à frente de seus concorrentes "fortões".